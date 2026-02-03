AKTUELNO

Ništa me više ne šokira: Oglasila se Ceca nakon što je na Čolinu kuću bačena bomba

Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se danas na snimanju jedne emisije, gde su je novinari odmah pitali o bombaškom napadu na legendarnog Zdravka Čolića.

Na njegovu kuću na Dedinju bačena je bomba jutros oko pet časova, a policija uveliko radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Vest o bombi uznemirila je javnost, pa tako i Čoline kolege, među kojima je i Ceca.

- Mene više ništa ne šokira - rekla je Ceca Ražnatović i dodala:

- Ljudi, dok se akteri ove nesretne situacije ne oglase, nemojte nas sa estrade da pitate takve stvari. Tu treba da se oglasi tužilaštvo, policija, pa da onda pojedinci iznose svoje stavove o bilo čemu. Nemojte, dovodite nas u neprijatnu situaciju - rekla je Ceca.

Podsetimo, Čola se oglasio posle napada, a njegovu izjavu pročitajte u izdvojenom tekstu:

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon što mu je bačena bomba na kuću

