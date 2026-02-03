Milica Todorović je ovo moćno srpsko ime dala svom sinu prvencu, nosi ga i čuveni košarkaš

Pevačica Milica Todorović porodila se danas, 3. februara, u Beogradu.

Milica Todorović je na svet donela zdravog dečaka, a mama i beba se osećaju dobro nakon porođaja.

Mlada pevačica je već donela odluku koje ime će dati svom nasledniku. Kako ekskluzivno saznajemo, deček se zove Bogdan.

Poreklo imena Bogdan

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

Značenje imena Bogdan obećava mnogo dobrih osobina dečaku koji mu je dao ime. Među njima su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Ovo ime nosi i jedan od naših najboljih košarkaša, Bogdan Bogdanović.

Autor: D. T.