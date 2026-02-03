AKTUELNO

Domaći

Milica Todorović je ovo moćno srpsko ime dala svom sinu prvencu, nosi ga i čuveni košarkaš

Izvor: telegraf.rs, Foto: Pink.rs/P. Radosavljević ||

Pevačica Milica Todorović porodila se danas, 3. februara, u Beogradu.

Milica Todorović je na svet donela zdravog dečaka, a mama i beba se osećaju dobro nakon porođaja.

Foto: Instagram.com

Mlada pevačica je već donela odluku koje ime će dati svom nasledniku. Kako ekskluzivno saznajemo, deček se zove Bogdan.

Poreklo imena Bogdan

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

pročitajte još

Milica Todorović danas rodila dečaka, a devet meseci ni reč nije rekla o ocu deteta: Svi se pitaju ko je misteriozni partner pevačice

Značenje imena Bogdan obećava mnogo dobrih osobina dečaku koji mu je dao ime. Među njima su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Ovo ime nosi i jedan od naših najboljih košarkaša, Bogdan Bogdanović.

Autor: D. T.

#Milica Todorović

POVEZANE VESTI

Domaći

Porodila se Milica Todorović! Pevačica rodila dečaka

Domaći

Milica Todorović danas rodila dečaka, a devet meseci ni reč nije rekla o ocu deteta: Svi se pitaju ko je misteriozni partner pevačice

Domaći

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ BLISTA NA KONCERTU EMINE JAHOVIĆ! Pevačica peva i đuska na bini sa stomakom do zuba: Prihvatila sam ovo, iako nisam reprezenta

Domaći

PINK.RS SAZNAJE! Pevačica Milica Todorović u drugom stanju!

Domaći

Trudna Milica Todorović u zagrljaju ovog muškarca: Emotivan snimak obišao društvene mreže (FOTO)

Domaći

Dobrodošla, devojčice moja lepa: Milica Todorović objavila prelepe vesti!