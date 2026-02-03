Ljubav nije dovoljna! Luna Đogani šokirala objavom, u svakoj reči tagovala muža: Ko ostaje u haosu, u tuzi...

Rijaliti zvezda, influenserka i voditeljka Luna Đogani uživa u skladnom braku u kojem je dobila dve ćerke, a sada je svojom objavom koju je posvetila partneru privukla veliku pažnju na Instagramu.

Ne krije da je srećna jer je našla onog pravog.

- Naš partner je osoba koja sedi pored nas kada nam roditelji umru. Onaj koji nas drži za ruku kada nas boli. Onaj koji nas kupa kada smo preslabi da stojimo - piše u jednoj objavi.

- Nije stvar u leptirićima ili dejtovima, stvar je u izboru nekoga ko ostaje u haosu, u tuzi, u neizvesnosti. Jer sama ljubav nije dovoljna, ovo što održava brak je zrelost, vernost i sposobnost da se zajedno prebrode teška životna vremena - nastavlja se u objavama na Luninom profilu, a u svim je označila supruga Marka.

Podsetimo, nedavno je priznala da ne bi oprostila prevaru.

- Mislim sad kažem “ne”, ali nikad ne znaš u životu šta će te snaći. Ja sam to čula od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari preko nečega, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više verujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge - rekla je Luna.

- Zar nije bolje da živimo u jednoj porodici koja je zdrava i normalna, nego da puštamo i prelazimo preko nekih stvari da bismo po svaku cenu ostajali u braku, a da nismo srećni. To se i te kako vidi, i najviše u toj situaciji ispaštaju deca. Ja nisam taj tip. Ja ako ne bih mogla da pređem preko nekih stvari i da budem nesrećna u tom odnosu, ne bih tražila razlog da ostanem u tome.

Autor: D. T.