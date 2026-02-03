AKTUELNO

SKINITE MI SE SA GRBAČE! Trudna Edita doživela pomračenje, pa prekinula ćutnju o ocu deteta s kojim je raskinula: Nenad je...

Privatni život pevačice Edite Aradinović u žiži je interesovanja javnosti više nego ikada pre, budući da se nedavno saznalo da je u blagoslovenom stanju, a ubrzo i da više nije u emotivnom odnosu sa čovekom čije dete čeka.

Trudna pevačica se trudi da joj ništa ne remeti mir, te ne daje intervjue i izjave, međutim sada je na mrežama reagovala na jedan od naslova koji ju je razljutio, a ticao se njenog raskida s bivšim.

- A da se vi meni svi malo skinete sa grbače, šta kažete? Red bi bio? Svi generalno sa glupim, nepotrebnim naslovima - napisala je Edita, a potom progovorila o Nenadu, sa kojim je nedavno raskinula.

- Bože sačuvaj i sakloni, majko sveta! Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sad prioritet i ako imate malo sluha, molim vas da ovde stanete sa naslovima. Nije fer, nije u redu jer vas medije poštujem i imamo korektan odnos, ispoštujte i vi mene - zamolila je Aradinovićeva.

