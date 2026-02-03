AKTUELNO

Domaći

Čolići ne izlaze iz vile nakon bombaškog napada! Donose im hranu, posluga se smenjuje, a svuda KRŠ I LOM

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Na vilu našeg čuvenog pop pevača, Zdravka Čolića, na Dedinju, sinoć je bačena bomba.

Jutro nakon eksplozije, snimili smo šta se dešava kod Čolićeve vile. Osoblje je čistilo nered i štetu, a na kući koja se nalazi u blizini Čoline popucala je staklena ograda, kao i prozori na obližnjem automobilu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić

Porodica ne izlazi iz kuće, a vilu je maločas posetio čovek koji im je doneo hranu.

U vilu je potom stigla i starija gospođa, koja je telefonirala i strpljivo čekala da joj otvore kapiju, a potom ušla u kuću, dok je iz vile izašla druga starija žena.

Oglasio se Čola

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - prenela je Una.

Autor: D .T.

#Zdravko Čolić

POVEZANE VESTI

Domaći

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića! Opsadno stanje na Dedinju, svuda policija, stigao i tužilac

Domaći

Evo ko je sve bio u vili Zdravka Čolića kada je na nju bačena bomba

Domaći

Meta bombaškog napada bio prvi Čolin sused?! Evo ko je estradni menadžer koji živi u kući pored pevačeve: Na komšije potezao pištolj!

Domaći

U toku potraga za napadačem! Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija na sve strane: Strahovita detonacija digla Dedinje na noge

Domaći

Ovo je Čolina vila na Dedinju na koju je bačena bomba: Ima dve kapije, bazen, sve je u ogledalima (FOTO)

Domaći

Probudila me je baš jaka eksplozija: Oglasila se prva komšinica Zdravka Čolića nakon što mu je bomba bačena na kuću