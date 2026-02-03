Čolići ne izlaze iz vile nakon bombaškog napada! Donose im hranu, posluga se smenjuje, a svuda KRŠ I LOM

Na vilu našeg čuvenog pop pevača, Zdravka Čolića, na Dedinju, sinoć je bačena bomba.

Jutro nakon eksplozije, snimili smo šta se dešava kod Čolićeve vile. Osoblje je čistilo nered i štetu, a na kući koja se nalazi u blizini Čoline popucala je staklena ograda, kao i prozori na obližnjem automobilu.

Porodica ne izlazi iz kuće, a vilu je maločas posetio čovek koji im je doneo hranu.

U vilu je potom stigla i starija gospođa, koja je telefonirala i strpljivo čekala da joj otvore kapiju, a potom ušla u kuću, dok je iz vile izašla druga starija žena.

Oglasio se Čola

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - prenela je Una.

Autor: D .T.