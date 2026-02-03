EKSPLOZIJA EMOCIJA U DOMU BIVŠE VERENICE DARKA LAZIĆA: Čestitke ne prestaju da stižu, a emotivne poruke zapalile mreže

Marina Gagić, bivša verenica pevača Darka Lazića i majka njegovog sina Alekseja, danas slavi rođendan, a tim povodom društvene mreže su se usijale.

Iako se nije javno oglašavala posebnim povodom, čestitke su pristizale sa svih strana. Najviše su se istakle poruke njenih bliskih prijateljica, koje su na Instagramu delile zajedničke fotografije iz provoda, uz emotivne reči.

"Volim te", "Drugarice naša", "Srećan ti tvoj dan", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objava.

Imala 19 godina kada je započela vezu

Podsetimo, Marina Gagić imala je svega 19 godina kada je započela vezu sa pevačem Darkom Lazićem, sa kojim je dobila sina. Njihov odnos je krunisan veridbom, ali je ubrzo došlo do razlaza i svako je krenuo svojim putem.

Darko Lazić iz prethodnih veza ima troje dece - sa pevačicom Anom Sević dobio je ćerku Lorenu, sa Marinom Gagić sina Alekseja, dok u braku sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

U međuvremenu, mali Aleksej ostvario je lep uspeh osvojivši prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi, za šta je nagrađen diplomom i medaljom. Ponosna Marina je ovaj poseban trenutak podelila na društvenim mrežama, objavivši fotografije na kojima njen sin pozira sa medaljom oko vrata i diplomom u rukama, ne krijući sreću zbog njegovog uspeha.

Autor: M.K.