ĐANI I SLAĐA SE RAZGOLITILI, PA KRENULO MAŽENJE POD PALMAMA: Dok je pevač radio ovo, ona se topila kao sladoled (VIDEO)

Folker Radiša Trajković Đani podelio je romantični snimak na svom Instagram profilu. Đani je pevao na plaži svojoj supruzi Slađi.

Naime, Đani i Slađa sedeli su na ležaljki kada je pevač zapevao pesmu Šabana Šaulića "Nije on čovek za tebe". Držao je ženu za nogu i posvetio joj stihove. Njih dvoje bili su u kupaćim kostimima, dok su iza njih bile palme.

"Od njega nisam doživela ništa neprijatno"

Inače, ona je jednom prilikom govorila o odnosu sa Đanijem i pričala o njihovom braku koji traje tri decenije.

- Đani je interesantna osoba, ne što je moj muž. Nikada neće ostariti, veseo je, temperamentan strašno, i kad slaže nešto, čovek ne može da mu uzme za zlo. On simpatično laže. Mlad, slava, uspeh… Sve to ide jedno sa drugim, a mora nešto da se proguta ako hoćeš da opstane brak. Odgovorno tvrdim, za 29 godina braka nikada nisam doživela nešto neprijatno. Bilo je svega i svačega, poziva, poruka, ali ja nisam taj tip. Ja sam njemu rekla: „Tog dana kad osetiš da me ne voliš, mi nećemo biti zajedno“. Ništa se ne trpi zbog dece, ona odu svojim putem, samo nek su živa i zdrava. Što bismo se trpeli ako tu nema ljubavi, zbog čega? Ili neko neće da se razvede zbog imovine, meni je to van svake pameti. Ja se trudim da tako vaspitavam svoju decu, ali sada je vreme drugačije. Nema te tolerancije, poštovanja - pričala je ona i dodala:

- Znala sam za koga se udajem, da će tu usputno biti i žena, prijatelja, prijateljica, koleginica, kolega… On je prvo dobar čovek, suprug, roditelj, domaćin, sve stvorio. Nekad mi dođe, zadavila bih ga, iskreno, ali… To je sastavni deo jednog braka. Kada bi sve bilo idealno, ne bi bilo dobro, nešto ne štima.

