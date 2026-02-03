LJUBAVI, DO NEBA TI HVALA: Aca Kos oduševljen romantičnim iznenađenjem, ovo mu je ulepšalo dan (FOTO)

Aleksandar Kos, postao je poznat javnosti kao prijatelj političara Čedomira Jovanovića. A njih dvojica trenutno i žive zajedno.

Aleksandar Kos aktivan je na društvenim mrežama, a sada je pokazao da je dobio intrigantan poklon.

U pitanju je crvena ruža koja mu je ostavljena na kolima.Uz sliku poklona, stavio je pesmu Ane Bekute "Hvala ljubavi".

- Ovaj osmeh od ujutru za ruku na ramenu, ljubavi do neba ti hvala - glasili su stihovi.

Bili im izvršitelji u stanu na Novom Beogradu

Političar trenutno živi na Novom Beogradu u stanu sa Aleksandrom Kosom. Nedavno su im u stanu bili i izvršitelji, a nakon toga se političar oglasio za Blic.

- Oko mene je uvek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.

