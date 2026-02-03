VODITELJKA PINKA U VENČANICI! Bezobrazan šlic i kruna na glavi: Spremna da stane na ludi kamen? (FOTO)

Bojana Lazić, popularna voditeljka Pinka jedna je od najfatalnijih plavuša na domaćoj javnoj sceni. Bojana mami uzdahe muškaraca, a sada je objavila snimak u venčanici.

Bojana Lazić iz braka sa glumcem Žarkom Lazićem ima sina, a nakon razvoda nikome nije rekla zvanično "da".

Ipak, sada na jednoj modnoj reviji ponela je venčanicu koja joj je stajala kao salivena. U pitanju je bio model A kroja sa dubokim šlicem. Kao aksesoar nosila je krunu na glavi.

O bivšem mužu

Bojana se osvrnula na svoj odnos sa bivšim mužem Žarkom Lazićem za kog je ranije pričala da ju je varao.

- On je otac, ja ga ne teram, ako on oseća potrebu da brine o svom detetu, meni se to podrazumeva. I roditelji treba da imaju neku savest. Ja sam staratelj, ja sam majka i majku nikad niko ne može da zameni, e sad imaš raznih očeva. Ovaj naš odnos je dobar, dodala je.

- Ja moram da priznam da otkako sam se razvela, ja sam uvek zadovoljna, ja sam procvetala. Ja sam zadovoljna sad, zato sam se i razvela. Godinama sam sve više zaljubljenija u sebe i sigurnija u sebe, i toliko ništa ne trpim, udovoljavam sebi, trebalo je dosta životnih lekcija, poznanstva, iskustva...

Autor: M.K.