POZNATA PEVAČICA SE NAKON BOMBAŠKOG NAPADA NA ČOLINU KUĆU PLAŠI ZA SVOJ ŽIVOT: Nezamislivo je da mu neko želi zlo

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Poznata srpska pop pevačica Sara Jo večeras se pojavila na promociji pesama koje će se takmičiti u ovogodišnjem muzičkom takmičenju za predstavnika za pesmu Evrovizije.

Na promociji, Sara Jo je, pored razgovora o novim pesmama, imala i nekoliko emotivnih momenata. Poznata pevačica nije krila radost zbog danas objavljene vesti da je njena koleginica Milica Todorović postala majka. Milica se danas porodila u Beogradu i na svet donela zdravog dečaka. Porođaj je, kako javljaju izvori, prošao bez komplikacija, a i majka i beba se dobro osećaju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

O bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića

Međutim, dotakla se i jedne ozbiljne teme koja potresa domaću javnost — incident sa čuvenim pevačem Zdravkom Čolićem. Prethodno danas je na njegovu kući na Dedinju bačena bomba, a policija i dalje intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja, dok će nadležni organi sagledati sve okolnosti.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić

Sara Jo je tom prilikom otvoreno priznala da se i sama više ne oseća potpuno bezbedno, naročito kao javna ličnost koja je često na meti kritika i podložna pažnji medija.

Autor: M.K.

