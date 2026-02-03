AKTUELNO

ŠOK I NEVERICA! Desingerica došao u emisiju u ZLATNOJ LIMUZINI punoj zgodnih devojaka, OVO JOŠ NISTE VIDELI!

Ognjen Amidžić nije verovao svojim očima.

Desingerica, Ivana Boom Nikolić, Božo Dobriša, Zlata Petrović, Zlata Piloš i Ivana Milivojević večerašnje su gošće u emisiji "Amidži šou".

Desingerica je došao u zlatnoj limuzini punoj žena. Dragomir je sedeo u društvu prelepih devojaka, a Ognjen je ostao u šoku.

- Malo tu radimo profi - rekao je Desingerica.

- Ovo je tvoj auto - pitao je Ognjen.

- Da preselio sam se i sad živim u autu - rekao je Desingerica.

- Kako ti se zove ovaj auto - pitao je Amidžić.

- Desingeromobil - rekao je Despić.

- Bolje da bude Zlatko - naveo je Ognjen.

- Zlatko Despić - rekao je Desingerica.

