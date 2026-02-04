AKTUELNO

Ja ne mogu ništa, ne znam da li oni mogu: Zlata birala između Hasana i Peje, pa otkrila šta misli o njihovim SPOSOBNOSTIMA U KREVETU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Gosti u emisiji "Amidži šou" su imali težak zadatak, odnosno izazov "Ogovaraj ili jedi", pa ako nisu spremni da odgovore na škakljivo pitanje, moraju pojesti neki od zalogaja koji su spremljeni za njih.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zlato, da moraš da biraš da li bi više volela da starost dočekaš sa Hasanom ili sa Pejom - bilo je pitanje za pevačicu.

- Ko kaže da moram da biram, pa sa obojicom, daj da probamo i to. Ja ne mogu ništa, da li oni mogu, ne znam, ništa ne bi uradili, mi bi bili tu kao jedna lepa družina. Nikad se ne zna - rekla je Zlata.

Foto: TV Pink Printscreen

