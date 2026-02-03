AKTUELNO

Kad je htela Raleta švalera, a ne Boža kavaljera... Božo Dobriša otkrio da ga privlači Ana Nikolić, pa potkačio Raleta, ne gubi nadu da će pevačica odabrati NJEGA

Još je čeka!

Novinar i voditelj Božo Dobriša gost je emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom je priznao da ga je pevačica Ana Nikolić privukla tokom intervju koji je imao sa njom letos u Crnoj Gori. Kako se pisalo, tada je čak njen partner, kompozitor Goran Ratković Rale napravio ljubomornu scenu i prekinuo intervju.

Božo ne krije da je prema Ani osetio privlačnost.

- Prema Ani Nikolić sam osetio privlačnost, ona me je čak ovog leta i gledala, ali Rale je bio tu, stalno mu se vraća. Kad je htela Raleta švalera, a ne Boža kavaljera... Možda će i hteti vremenom, ja je još čekam... Još ovu sezonu... - poručio je Božo i otkrio šta će se desiti ako Ana pristane da bude sa njim:

- Odmah idemo u opštinu prvo, pa u crkvu - poručio je Dobriša.

