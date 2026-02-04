SAD DRUGO DETE! Desingerica i Nevena počinju da rade na prinovi, Despić otkrio sve!

Da li će se kod njih uskoro useliti rode?

Desingerica, Ivana Boom Nikolić, Božo Dobriša, Zlata Petrović, Zlata Piloš i Ivana Milivojević večerašnji su gosti kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou".

Tokom emisije pored Desingerice je sedela Ivana Boom Nikolić, a Despić joj nije dozvolio da se previše približava.

Ipak, kad je došla voditeljka Tijana Stojisavljević ona je rekla da joj je Desingericina supruga Nevena dozvolila da sedne pored njega.

- Vidiš kako sam postao čovek za kuću, najbolji. Sad drugo dete - dobacio je Despić svojoj ženi.

