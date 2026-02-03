Stariji, ženskaroš, peva prave narodnjake! Božo Dobriša otkrio ŠOK DETALJE AFERE POZNATOG PEVAČA: Žena, on i njegov dečko LETUJU ZAJEDNO! (VIDEO)

Ovo će prodrmati estradu.

Voditelj Božo Dobriša večerašnji je gost u emisiji "Amidži šou", a Ognjen Amidžić upitao ga je da otkrije detalje afere koju je već nekoliko puta pominjao.

- Koja je ta tajna kojom pretiš dugo, o nekim jahtama, gej aferama i tako dalje - pitao je Ognjen.

- Postoji u Crnoj Gori jedan pevač, koji konstantno letuje, koji pored žene ima i dečka. Zlata ga zna. Na letovanje idu svi zajedno, žena zna. Mene je njegova žena zvala da o tome pričamo, ali nije mi nudila novac. Video sam ih na jednoj plaži u Budvi, ulazili su u vodu pevač i njegov dečko, a žena pored pije koktele i sve ih posmatra. Njih je možda malo strah od mene jer ja to znam. Taj pevač je iz Srbije, jako popularan pevač, Zlata ga zna odlično. Ne mogu da kažem, srušila bih se Jugoslavija kad bi se saznalo. Peva folk muziku, pravu narodnu muziku - rekao je Boža, pa nastavio:

- Stariji je, a u mladosti je važio za najvećeg ženskaroša. Sve Zlatine koleginice su možda i bile sa njim, možda ste i vi Zlato - naveo je Dobriša.

- Moji nisu, moji muškarci su voleli samo žene - rekla je Zlata Petrović.

Autor: R.L.