IMAM NAJLEPŠU KOSU NA SVETU! Anabelina ćerka pokazala novo izdanje: Nina Đogani puca od samopouzdanja (FOTO)

Zadovoljna promenom!

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani, aktivna je na društvenim mrežama. Ona je sad pokazala svoje novo izdanje, a, sudeći po onome što je napisala, i te kako je zadovoljna promenom.

- Imam najlepšu kosu na svetu - poručila je Nina samouvereno, dok u kratkom videu vidimo da je nadogradila kosu, te posvetlila istu.

Gagi Đogani o Nini: "Pustili smo je da se pronađe u nečemu"

Ninin otac Gagi Đogani je, inače, nedavno pričao o njoj.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser tad.

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina, podsetimo, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.

Autor: Pink.rs