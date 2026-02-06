AKTUELNO

Domaći

IMAM NAJLEPŠU KOSU NA SVETU! Anabelina ćerka pokazala novo izdanje: Nina Đogani puca od samopouzdanja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Zadovoljna promenom!

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani, aktivna je na društvenim mrežama. Ona je sad pokazala svoje novo izdanje, a, sudeći po onome što je napisala, i te kako je zadovoljna promenom.

- Imam najlepšu kosu na svetu - poručila je Nina samouvereno, dok u kratkom videu vidimo da je nadogradila kosu, te posvetlila istu.

Foto: Instagram.com

Gagi Đogani o Nini: "Pustili smo je da se pronađe u nečemu"

Ninin otac Gagi Đogani je, inače, nedavno pričao o njoj.

Foto: Instagram.com

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser tad.

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina, podsetimo, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.

Autor: Pink.rs

#Anabela Atijas

#Kosa

#Nina Đogani

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

POKAZALA KAKO SE OBUKLA ZA POSAO: Nina Đogani u preuskom u teretani, UTEGLA GRUDI i pozira (FOTO)

Domaći

Šta vas briga šta drugi kažu, MOŽDA I LAŽU! Anja Mit pokazala dugu crvenu kosu, sad je druga osoba, napravila veliku promenu i otkrila zbog čega se od

Domaći

NINA ĐOGANI POKAZALA ŽESTOKOG MOMKA IZ ZATVORA! Objavila emotivne kadrove, on je ljubi i grli: Sve puca od strasti! (FOTO)

Domaći

NINA ĐOGANI UŽIVALA U BAHATOM PROVODU S UHAPŠENIM MAKROOM I BRAĆOM PANIĆ! Anabelina i Gagijeva ćerka u separeu pored dečka koji je podvodio devojke! Š

Domaći

EMINA JAHOVIĆ CRVENOKOSA: Pevačica pokazala novo izdanje, komentari samo pljušte, kakva promena! (FOTO)

Domaći

Očitala joj lekciju: Marija skrenula Miljani pažnju na ponašanje po stavkama, učesnici uvereni da je Kulićeva očekivala pismo od Zole! (VIDEO)