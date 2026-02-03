ŠOK RASPRAVA! Zlata Petrović otkrila da više nema ljubavni život, Desingerica se upalio: Ja tebi mogu da pružim ljubav, da se mazimo, ali kad dođe do ljubavi, a 'zmija' ne radi...

Svi u studiju popadali od smeha!

Tokom emisije ''Amidži šou'' Zlata Petrović je otkrila da više nema ljubavni život, kao i da je to u njenim godinama više ne zanima, a reper Dragomir Despić Desingerica nije štedeo reči, te je nastala šok rasprava u studiju.

- Moj ljubavni život je nikakav. Ja sam svoje odradila, kad sam se davala, davala sam se 300 posto na sat. Više nisam u tom fazonu, ne mogu ništa, neće duša, neće srce... Ne mogu ništa protiv sebe, šta mi da radimo, da plačemo jedno pored drugog - rekla je Zlata, a Desingerica je šokirao sve.

- Ja bih se taslačio da sam žesnko. Širiš leptira... - rekao je Despić.

- Pa šta sam? Stoka, šta da širiš. Pre ću da nekog grlim i ljubim. Ja mnogo volim sebe. Ne prodajem sebe ni za šta na ovom svetu - poručila je Zlata.

- Zamisli ja ljubim te i mazim, a dole ne radi ništa, a ti leptira uvek možeš da širiš. Zmiju nikad nisi imala, ja leptira uvek mogu da napravim s druge strane. Zlato, ja tebi mogu da pružim ljubav, da se mazimo, ali kad dođe do ljubavi, mora da dođe do leptira kad tad - rekao je Desingerica.

- Ja sam bila u tvojim godinama, ti u mojim nisi. Satkani smo od hormona - poručila je pevačica.

- Tebi treba neko ko će sezam da ti otvori, a meni kad frula svira i ništa, to je gotovo - rekao je Despić.

Autor: Pink.rs