CECA JE SUPER, ČUJEMO SE PRIVATNO: Desingerica otkrio detalje odnosa sa muzičkom zvezdom, pa opet potkačio Kaću Grujić, a onda progovorio o glasinama da je bio s Majom Marinković

Dragomir Despić Desingerica odgovarao je u emisiji ''Amidži šou'' na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Kako se Zorica ponaša prema tebi u pauzama i da li ste nekad popili piće?

- Nemamo nikakv kontakt. Čak i kada se okliznemo nekad da uđemo u lift, kao da smo neki duhovi, nemamo kontakt nikakav, rečima... Jedini kontakt smo imali kad sam se ja obratio Zlati, ja sam se pravio da ne čujem.

Da li bi radije snimio duet sa Kaćom Grujić ili Zoricom Brunclik?

- Sa Zoricom, ona je poznata.

Da li bi prihvatio da pevaš na svadbi i da li bi šišao mladu i mladoženju?

- Poslednjim radom se ponosim, to je bilo u Beču. Tamo sam šišao čoveka. Svadbe ne radim, smatram da na svadbama bih morao nekako da budem pritupačna panda, jer bi ljudi voleli da se čačkaju. Mislim da bi mi više loših situacija donelo nego dobrih.

Da li bi radije otišao na Karleušin ili na Cecin koncert?

- Bio sam na Cecinim koncertima, sa njom se i čujem i družim. Imam i privatan kontakt sa njom, a sa Karleušom poslovni kontak, gotivim je, ali sa Cecom imam privatni kontakt. Ceca je baš super, privatno se čujemo, a s Jelenom se gotivim, ali ona kaže da smo kontrabanda.

Kako komentarišeš izjavu Slađe Poršeline da si bio sa Majom Marinković?

- Je l to Poršelina ristajling ili koje godište? Bio gde? U autobusu? Ljudi pričaju svašta, ja Maju gotivim... Mene je žena izbacila iz kuće ako pitate novinare.

