AKTUELNO

Domaći

CECA JE SUPER, ČUJEMO SE PRIVATNO: Desingerica otkrio detalje odnosa sa muzičkom zvezdom, pa opet potkačio Kaću Grujić, a onda progovorio o glasinama da je bio s Majom Marinković

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Šok odgovori!

Dragomir Despić Desingerica odgovarao je u emisiji ''Amidži šou'' na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Kako se Zorica ponaša prema tebi u pauzama i da li ste nekad popili piće?

- Nemamo nikakv kontakt. Čak i kada se okliznemo nekad da uđemo u lift, kao da smo neki duhovi, nemamo kontakt nikakav, rečima... Jedini kontakt smo imali kad sam se ja obratio Zlati, ja sam se pravio da ne čujem.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li bi radije snimio duet sa Kaćom Grujić ili Zoricom Brunclik?

- Sa Zoricom, ona je poznata.

Da li bi prihvatio da pevaš na svadbi i da li bi šišao mladu i mladoženju?

- Poslednjim radom se ponosim, to je bilo u Beču. Tamo sam šišao čoveka. Svadbe ne radim, smatram da na svadbama bih morao nekako da budem pritupačna panda, jer bi ljudi voleli da se čačkaju. Mislim da bi mi više loših situacija donelo nego dobrih.

Da li bi radije otišao na Karleušin ili na Cecin koncert?

- Bio sam na Cecinim koncertima, sa njom se i čujem i družim. Imam i privatan kontakt sa njom, a sa Karleušom poslovni kontak, gotivim je, ali sa Cecom imam privatni kontakt. Ceca je baš super, privatno se čujemo, a s Jelenom se gotivim, ali ona kaže da smo kontrabanda.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kako komentarišeš izjavu Slađe Poršeline da si bio sa Majom Marinković?

- Je l to Poršelina ristajling ili koje godište? Bio gde? U autobusu? Ljudi pričaju svašta, ja Maju gotivim... Mene je žena izbacila iz kuće ako pitate novinare.

Foto: Pink.rs

Autor: M.K.

#Dragomir Despić Desingerica

#Jelena Karleuša

#Maja Marinković

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Zorica Brunclik

POVEZANE VESTI

Zadruga

''MAŠA I MEDA'' SE VRAĆAJU?! Janjuš progovorio o prisnom druženju s Majom, Đedović ih podržao, a onda je Marinković dao svoj sud! (VIDEO)

Domaći

'ONA JE ZATRUDNELA!' Desingerica za Pink.rs otkrio sve o odnosu s Majom Marinković, BRUTALNO odgovorio Miljani Kulić, a kad čujete kako je reagovao na

Domaći

Bez dlake na jeziku! Stanija progovorila o Kristijanu Goluboviću, pa se osvrnula na Alibabine priče o CRNOJ MAGIJI

Zadruga

AKO ZBOG TOGA SA MNOM NE BUDE PRIČALA... Filip progovorio o opkladi sa Janjušem da više neće spavati sa Majom, pa se osvrnuo na Anitu! (VIDEO)

Zadruga

Obrnuo ploču: Terza se opet poigrao s Bebičinim mozgom, pa podgrejao sumnje da je bio intiman s Teodorom! (VIDEO)

Zadruga

Krivo mi je što Munja nije mogao da pomazi stomak: Terza progovorio o GNUSNOJ uvredi koju je uputio Matoroj, a onda je Matora nastavila da otkriva det