Zlata Petrović priznala da priželjkuje svadbu sina Peje i Ene, pa otkrila da je ona bila 'problem' u svojim brakovima

Bez dlake na jeziku!
Pevačica Zlata Petrović u emisiji ''Amidži šou'' odgovarala je na pitanja gledalaca sa Instagrama.
Da li bi te više obradovala pozivnica za venčanje Jovana i Ene ili Mikija i Kačavende?
- Jovana i Ene.
Da li ti je bio turbulentniji brak sa Hasanom ili sa Pejom?
- Ja sam turbulentna, oni nisu problematični. Do mene je...
Da li planiraš da napraviš veliki koncert u Beogradu?
- Ne.
Da li si bliža trenutno sa Gocom Božinovskom ili sa Vanesom?
- Jako teško pitanje... Ne mogu da odgovorim. Doći ćemo zajedno da gostujemo.
Autor: M.K.