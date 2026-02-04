AKTUELNO

Domaći

Zlata Petrović priznala da priželjkuje svadbu sina Peje i Ene, pa otkrila da je ona bila 'problem' u svojim brakovima

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Pevačica Zlata Petrović u emisiji ''Amidži šou'' odgovarala je na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Da li bi te više obradovala pozivnica za venčanje Jovana i Ene ili Mikija i Kačavende?

- Jovana i Ene.

Foto: Instagram.com

Da li ti je bio turbulentniji brak sa Hasanom ili sa Pejom?

- Ja sam turbulentna, oni nisu problematični. Do mene je...

Foto: TV Pink Printscreen

Da li planiraš da napraviš veliki koncert u Beogradu?

- Ne.

Da li si bliža trenutno sa Gocom Božinovskom ili sa Vanesom?

- Jako teško pitanje... Ne mogu da odgovorim. Doći ćemo zajedno da gostujemo.

Autor: M.K.

#Ena Čolić

#Venčanje

#Zlata Petrović

#Zoran Pejić Peja

