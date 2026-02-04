POLICIJA POSEDUJE SNIMAK: Sigurnosne kamere zabeležile trenutak bacanja bombe na vilu Zdravka Čolića!

Zdravko Čolić je trenutno van Beograda i sarađuje sa nadležnim organima. Incident se dogodio u ranim jutarnjim časovima, a eksplozija je zabeležena na ulazu vile.

Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca juče, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pevača.

Kako nezvanično saznaje "Telegraf", policija već poseduje video-materijal na kojem se vidi kako dvojica napadača prilaze ogradi i aktiviraju eksplozivnu napravu.

„Kašikaru“ su dvojica maskiranih muškaraca bacila direktno ka ulaznim vratima, a bomba je, prema nezvaničnim informacijama, eksplodirala na terasi kod samog ulaza i napravila veliku štetu.

Snimci sa video-nadzora fokus istrage koju vodi Više javno tužilaštvo (VJT), jer se na njima vidi kretanje napadača pre i nakon same detonacije.

Zdravko Čolić je trenutno u Zagrebu

- Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro - rekao je on, pa dodao:

- Razumem interesovanje medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Mislim da je važno da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Istraga je u toku i čekamo policijski izvještaj - rekao je Zdravko Čolić za Unu.

Autor: S.Z.