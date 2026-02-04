ESTRADNI MENADŽER ŠOKIRAO TVRDNJAMA! Izjavio da je Čola vraćao ZELENAŠIMA dugove svog brata! Evo o kojoj cifri je reč!

Bivši menadžer grupe 'Zabranjeno pušenje', Dragan Zurovac, izneo je tvrdnje o finansijskim problemima Zdravkovog brata iz prošlosti. Čolić je potvrdio da je istraga u toku i apelovao na odgovorno širenje informacija.

Zdravko Čolić našao se u centru pažnje javnosti kada je juče na njegovu kuću na Dedinju bačena bomba, a kako je svojevremeno izjavio bivši menadžer "Zabranjenog pušenja", Dragan Zurovac, pevač je krajem devedesetih navodno zelenašima platio dug svog brata Dragana Čolića, koji je iznosio 300.000 maraka.

Dragan Zurovac je u jednom podkastu izneo šok tvrdnje, kada je rekao da je Zdravko Čolić posle jedne turneje, sav novac koji je zaradio, morao da vrati biznismenu iz Bosne i pomogne rođenom bratu Draganu Čoliću, koji se zadužio kod zelenaša.

- Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša i bio sam spreman da mu pripremim posao koji je donosio milione - izjavio je Zurovac ranije u podkastu.

Oglasio se Čola: "Istraga je u toku"

Podsetimo, juče oko 5 sati ujutru, odigrala drama na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba.

Zdravko Čolić nije bio kod kuće kada je pala bomba na luksuznu vilu na Dedinju, a kako kaže, u njegovom domu je sve u redu.

- Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro - rekao je on, pa dodao:

- Razumem interesovanje medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Mislim da je važno da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Istraga je u toku i čekamo policijski izvještaj - rekao je Čolić za Unu. Inače, Čolin bivši menadžer, za kog se priča da je bio meta napada, je spakovao kofere i napustio kuću.

Autor: S.Z.