CRNA GORA GORI! Tea Tairović zakazala PRVI solistički koncert u podgoričkoj Areni! Sprema do sada neviđeni nastup (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Regionalna muzička zvezda održaće nastup u Bemax Areni 4. aprila! Karte planule već prvog dana prodaje

Tea Tairović nakon odmora na Maldivima vratila se poslovnim obavezama i brojnim nastupima budući da je njen kalendar gotovo popunjen za celu godinu!

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Ono što je sve obradovalo u Crnoj Gori jeste vest da je pevačica zakazala svoj prvi solistički koncert u Podgorici u Bemax Areni i to za 4. april.

Karte su puštene u prodaju pre dva dana, a prema rečima organizatora, prodaja je buknula istog dana!

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jako se radujem prvom solističkom koncertu u Podgorici! Poznato je da se godinama unazad uspešno družimo tokom leta na crnogorskom primoriju, ali ovo će biti nešto potpuno drugačije i posebno! Sa svojim timom saradnika već spremam nastup tako da obećavam noć punu euforije, pozitivne energije, pesme, igre i ljubavi - rekla je Tea za medije.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Tairovićeva je u 2025. godini izdala čak dva albuma pod nazivom "Aska" koji su oborili sve rekorde slušanosti, ali i održala bezbroj koncerta širom sveta! Ona je započela i privatan biznis kada je pred kraj godine obelodanila da je poput nekih svetskih zvezda na trazište izbacila svoju kolekciju kozmetike za negu kose!

Autor: S.Z.

