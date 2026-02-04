AKTUELNO

Nikada nećete pogoditi ko je pevačica sa slike! Danas je velika zvezda, razvela se od kolege, a postoji trač da je veoma bliska sa... (FOTO)

Svoju karijeru započela je u poznatom muzičkom takmičenju, a potom je učestovala u rijalitiju ''Farma!''

Još kao tinejdžerka osvojila je publiku harizmom i izuzetnim vokalom, ali pažnju javnosti dodatno je izazvao i njen brak sa frontmenom popularnog ''Tropiko benda'' Saletom Tropikom, iz kojeg su dobili dve ćerke, ali se se nikov brak, uprkos tome što je važio za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni okončao. Nakon razvoda, bila je tema komentara zbog njenog bliskog druženja sa koleginicom Marijom Šerifović, ali je ona oštro demantovala da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Radi se o Jovani Pajić, pevačici koja je muziku započela još sa 15 godina u jednom muzičkom takmičenju , gde je brzo postala prepoznatljivo ime i stekla vernu publiku širom regiona. 

Danas, nakon povratka na scenu i uspešnih pesama koje su postale slušani hitovi, njena karijera se razvija u punom jeku, nastupi su sve traženiji, novi projekti i saradnje donose joj sve veću pažnju, a publika je ponovo oduševljena njenim muzičkim pravcem i energijom.

