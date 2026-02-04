Bačena eksplozivna naprava na lokal prvog muža Kaje Ostojić: Napadnut istog dana kada i Čolina vila

U lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pevačice Katarina Kaja Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, bačena je eksplozivna naprava, saznaje se od izvora. Incident se desio u utorak, 3. februara, na dan kada je bačena i bomba na kuću Zdravka Čolića na Dedinju.

Kako se saznaje, u incidentu nije bilo povređenih, dok je na lokalu vidljivi razbijeni izlog i ulaz. Dragojlović ovaj lokal u centru grada drži sa poslovnim partnerom.

Podsetimo, Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu. Par se, veoma brzo pošto je dobio dete, razveo. Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj naslednici.

Podsećanja radi, Sova je ubrzo nakon razlaza s Kajom završio iza rešetaka, kako se tada pričalo zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Krajem juna 2009. posle velike potere opet je uhapšen. Na putu Užice-Zlatibor, Dragojlovića su lišili slobode zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Međutim, ovaj žestok momak u septembru 2012. je uspeo da pobegne iz zatvora Zabela, ali je pronađen i osuđen u Beču gde je proveo devet godina iza rešetaka.

Autor: N.B.