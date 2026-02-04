AKTUELNO

Evo ko je prvi muž Kaje Ostojić kome je unušten lokal: Pobegao iz Zabele, dilovao, bežao od policije, a u zatvoru bio devet godina

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com/(sovauzice, dulebanjac, kaya_ostojic) ||

Lokal brze hrane u centru Beograda koji je u vlasništvu prvog supruga pevačice Katarina Kaja Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, uništen je u požaru. Iako je prva informacija bila da je na lokal bačena eksplozivna naprava, navodno je reč o požaru koji je izvala ukrasna sijalica. Na lokalu je načinjena materijalna šteta, a prema nezvaničnim saznanjima, na sreću, nije bilo povređenih.

Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu. Par se, veoma brzo pošto je dobio dete, razveo. Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj naslednici.

Foto: Instagram.com/sovauzice

Bivši suprug Katarine Ostojić Kaje proveo je devet godina u zatvora u Beču.

Sova je ubrzo nakon razlaza s Kajom završio iza rešetaka, kako se tada pričalo zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Krajem juna 2009. posle velike potere opet je uhapšen. Na putu Užice-Zlatibor, Dragojlovića su lišili slobode zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Međutim, ovaj žestok momak u septembru 2012. je uspeo da pobegne iz zatvora Zabela, ali je pronađen i osuđen u Beču gde je proveo devet godina iza rešetaka.

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Kaja Ostojić je prvom mužu rodila ćerku, a tokom trudnoće je shvatila da to nije to: Evo kako je pevačica pričala o bivšem koji je bio u zatvoru

Kaja je, podsetimo, jednom prilikom ispričala da njeni roditelji nisu podržavali vezu sa Nikolom Dragojlovićem.

- Taj moj prvi razvod gde sam otišla sa malim detetom i vratila se kod roditelja, to mi je bilo prestrašno. To mi je bilo njagore iskustvo ikada. Moji roditelji su bili protiv te moje odluke, nisu bili ni za tu našu vezu. U jednom periodu nisam ni komunicirala sa roditeljima na dva-tri meseca. I posle svega ja se vratim kod tate i mame, onako podvijenog repa, tada mi je to bio pakao - ispričala je Kaja.

Autor: N.B.

