Evo kako je njena majka reagovala kada joj je rekla da je trudna: Edita sve otkrila, ove reči nije očekivala

Pevačica Edita Aradinović progovorila je o trudnoći i otkrila kako je njena majka reagovala kada je saznala lepe vesti.

Naime, Edita, koja je raskinula s Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dete, je prvo uradila test za trudnoću, pa kada se uverila, onda je u ponoć napisala poruku svojoj mami.

- Kada sam saznala napisala sam mami poruku. Kad sam uradila već 3 testa, posle trećeg sam napisala: "Mamaaaa", a ona kaže: "Šta je?". "Ja mislim da sam trudna." I ona kaže: "Ne lupaj, hajde" - ispričala je Edita.

Ipak, na kraju Editina majka nije reagovala kako je pevačica očekivala.

- Ja proverim još 2, 3 puta i slikam joj i napišem: "Mama, ja sam trudna!". I ona mi odgovori na to: "Super, hajde, laku noć". Ja ujutru silazim dole i ona kaže: "Ajde fala k...." "A da se zagrlimo?". 'Ajde, bre, nek si živa i zdrava..." Nije to bilo kao emotivno i to! - rekla je Edita.

Vest da su Edita Aradinović i Nenad Stević stavili tačku na emotivnu vezu iznenadila je javnost, budući da je ona trudna i da čekaju dete.

I dok se o njihovom raskidu danima spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Nenad Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza.

Navodno, Nenadova nova izabranica je iz Novog Sada, ali još uvek kriju od javnosti.

Kako su ranije preneli izvori bliski Editi i Steviću, odluku o raskidu nisu doneli impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja.



Autor: N.B.