Ovo niko nije znao: Umrlica Beti Đorđević otkrila njeno pravo ime koje ima jako značenje

Izvor: telegraf, pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica koju mnogi znaju po nadimku Beti Đorđević, danas 4. februara, biće ispraćena na večni počinak. Opelo je zakazano za 13 časova, dok će se čin sahrane obaviti u 13.30 časvova na Orlovači.

Članovi porodice pristižu na groblje, a ispred kapele zalepljena je umrlica i mnogi su ostali u čudu kada su pročitali pravo ime pevačice. U medijima su je predstavljali kao Blagicu Beti Đorđević, a njeno pravo ime je Blaguna.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Blaguna je veoma retko slovensko ime koje potiče od korena "blag", što znači blaga, nežna, mila ili blagoslovena.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ovo ime simbolizuje dobrotu i često se povezuje sa hrišćanskim praznikom Blagovesti. U Hrvatskoj je izuzetno retko, sa manje od deset zabeleženih osoba.

Autor: N.B.

