Ovo niko nije znao: Umrlica Beti Đorđević otkrila njeno pravo ime koje ima jako značenje

Pevačica koju mnogi znaju po nadimku Beti Đorđević, danas 4. februara, biće ispraćena na večni počinak. Opelo je zakazano za 13 časova, dok će se čin sahrane obaviti u 13.30 časvova na Orlovači.
Članovi porodice pristižu na groblje, a ispred kapele zalepljena je umrlica i mnogi su ostali u čudu kada su pročitali pravo ime pevačice. U medijima su je predstavljali kao Blagicu Beti Đorđević, a njeno pravo ime je Blaguna.
Blaguna je veoma retko slovensko ime koje potiče od korena "blag", što znači blaga, nežna, mila ili blagoslovena.
Ovo ime simbolizuje dobrotu i često se povezuje sa hrišćanskim praznikom Blagovesti. U Hrvatskoj je izuzetno retko, sa manje od deset zabeleženih osoba.
Autor: N.B.