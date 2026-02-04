Prva fotografija Zdravka Čolića nakon što mu je na kuću bačena bomba: Evo sa kim je pevač i šta rade (FOTO)

Na vilu Zdravka Čolića bačena je bomba u utorak oko pet sati. Pričinjena je veća materijalna šteta, a na svu sreću niko nije povređen. Zdravko Čolić nije bio u svom domu u trenutku eksplozije, već samo njegova mlađa ćerka Lara, a kako su pisali mediji, policiju je pozvala supruga pevača.

Zdravko Čolić nije bio u svom domu u trenutku eksplozije. Pevač je zbog poslovnih obaveza trenutno u Hrvatskoj, a sada je muzičar Nikša Sviličić objavio njihove fotografije. Kako se vidi sa fotografija dan su proveli radno, a onda i zabeležili zajedničke trenutke, a naveče su završili u kafani, gde su i večerali.

- Da mi je neko u životu rekao da ću za Zdravka Čolića jednom pisati pesme, u tandemu s frendom Nenom Belanom i da će Čola svoj novi album nazvati po mome stihu ne bih mu verovao - napisao je on uz fotografije.

- Hajde da se družimo češće ovo je lepo mesto o njima sve nabolje - rekao je Čola u videu koji je objavio Nikša Sviličić.

Sumnje na estradnog menadžera

Kako smo pisali, bombaški napad na kuću poznatog pevača naručio je jedan poznati estradni menadžer, prve su sumnje istražitelja koji rade na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio na Dedinju.

Zdravko Čolić se povodom incidenta se oglasio i otkrio detalje.

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - izjavio je pevač za Unu.



Autor: N.B.