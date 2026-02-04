Evo ko je prvi došao da poseti Milicu Todorović dan nakon porođaja: Nećete verovati o kome je reč

Milica Todorović se porodila se u utorak u jednoj privatnoj klinici, a porođaj je prošao u najboljem redu. Ona će ostati nekoliko dana u bolnici sa sinom Bogdanom, a danas već prima posetu.

Milica Todorović se oseća dobro, pa je spremna za čestitke najbližih koji već u porodilištu žele da upoznaju njenog naslednika. Danas je u kliniku došla njena najbolja drugarica Bobana Živanović da joj čestita prinovu. U ruci je nosila nekoliko ukrasnih kesa iz kojih su virili ukrašeni pokloni i balone na kojima je pisalo: "Dobro došao, dečače".

Čuva matične ćelije

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

Staroslovensko ime

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

Značenje imena Bogdan obećava mnogo dobrih osobina dečaku koji mu je dao ime. Među njima su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Autor: N.B.