Sahranjena Beti Đorđević: Trudna unuka nema od bola (FOTO)

Izvor: blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Porodica, prijatelji i saradnici Beti Đorđević danas su se okupili na groblju Orlovača kako bi je ispratili na večni počinak. Unuka Beti Đorđević je u drugom stanju, a sve vreme je plakala dok je primala saučešće.

Trudna Kristina Đurić je u kapeli stajala sa članovima porodice, neutešno je plakala, dok su je prijatelji tešili i grlili.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Tanjug/ZORAN ŽESTIĆ

Ministar kulture Nikola Selaković je poslao venac.

Pevačicu su danas na večni počinak ispratili prijatelji i porodica uz trubački orkestar, a trudna unuka Kristina sve vreme je plakala i držala njenu fotografiju.

Pesma uz koju je ispraćena je njen prvi veliki hit “Kraj moje tuge”. Ona počiva pored sina Branislava.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na sahranu Beti Đorđević je došlo 30ak ljudi, a samo je jedan kolega došao da je ispati na večni počinak.

Ono što su ljud prokomentarisali jeste detalj na krstu na kojem piše Blaguna Đorđević, što je bilo pravo ime pevačice iako su je svi zvali Blagica i Beti.

