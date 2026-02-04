Progovorila o zdravstvenom problemu: Džehva primetila promenu na telu, pa odmah posetila lekara

Teodora Džehverović jedna je od najzgodnijih pevačica na našoj sceni, a kako i ne bi kada redovno trenira i vodi računa o ishrani. Međutim, i ako je u jednom trenutku vodila isto računa o svom izgledu kao i inače, primetila je da joj se gomila salo na donjem stomaku.

Pored toga je postala anksiozna i to je bio dovoljno veliki razlog da poseti doktora. Tada je i dobila dijagnozu povišenog kortizola, zbog čega je morala da promeni životne navike ali i način treninga.

Odgovarajući na pitanja pratilaca na Instagramu, pričala je o ovom problemu. Jedno od pitanja je glasilo da li trenira sama ili radi sa nekim i u ovom odgovoru je otkrila da ima povišen kortizol.

- Sama treniram. Jednostavno sam za sve ove godine shvatila šta mi donosi najviše napretka (nema filozofije). Trenutno zbog povišenog kortizola ne smem preterivati. Treniram 1 put donji deo, 1 put gornji deo i 2-3 puta šetam na traci - napisala je ona.

Onda su krenula pitanja kako je otkrila ovu dijagnozu, a ona je kratko odgovorila.

- Bila sam anksiozna i gojila se u donjem stomaku - otkrila je.

Inače, povišen kortizol je stanje hronično visokog nivoa "hormona stresa", što dovodi do gojaznosti (posebno oko struka), hroničnog umora, nesanice, anksioznosti, visokog pritiska i oslabljenog imuniteta.

Pevačica je neko ko je pun pozitivne energije, ali to nije uvek bio slučaj. Naime, jednom prilikom otkrila je da je prolazila kroz agoniju i tada je pala psihički.

Naime, otkrila je da bolovala od bulimije.

- Desila se bulimija, jer sam bila klinka i nisam razmišljala normalno. Pala sam bila psihički u tom periodu, ali sam izašla kao pobednik iz svega toga i na sve to se smejem. To je stvarno bio problem. Ja sam mrzela sebe kada se ne ispovraćam. Oko mene su sve bile mršavice. Sve su ždrale šta požele, a ja popijem vodu i ugojim se - ispričala je Teodora pre nekoliko godina u svojoj ispovesti.

Autor: N.B.