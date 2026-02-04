AKTUELNO

Žiri 'Pinkovih zvezda' zasijao na snimanju nove emisije: Karleuša kao Barbi, Viki oduševila sve stajlingom, a svi se pitaju gde je ONA (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Snimanje nove emisije najgledanjeg muzičkog takmičenja u Srbiji i regionu „Pinkove zvezde“ nastavljeno je danas u Pinkovom studiju u Šimanovcima.

Članovi stručnog žirija stigli su u popodnevnim satima, a prva je stigla voditeljka Bojana Lazić, a za njom i Ognjen Amidžić koji je nedavno postao otac po treći put.

Nakon Ognjena stigao je Dragan Stojković Bosanac, Dragomir Despic Desingerica, Jelena Karleuša i Viki Miljković, ali i voditeljka Anđela Ašanin.

Ono što je svima bilo čudno je to da se Zorica Brunclik danas nije pojavila na snimanju nove emisije, nju će naravno najbolje zameniti njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Jelenin stajling oduševio je sve, ona se pojavila u roze kombinaciji a na glavi je imala roze beretku modnog brenda Versaći, dok je Viki zasijala u belom odelu i na taj način pokazala svoju liniju koju je dovela do savršenstva.

U dobro poznatom ambijentu, uz vrhunsku produkciju i veliku organizaciju, započet je još jedan snimajući dan, tokom kog će se pred žirijem predstaviti kandidati iz zemlje i regiona.

Atmosfera u studiju je radna, ali pozitivna, a članovi žirija istakli su da su spremni da kandidatima pomognu u tome da postanu nova Pinkova zvezda.

Autor: N.B.

