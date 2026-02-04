AKTUELNO

Domaći

NEMOJTE MI DRŽATI PREDAVANJE! Trudna Edita se oglasila nakon vesti o raskidu sa verenikom: Ko hoće neka čestita... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Edita je na društvenim mrežama podelila zanimljiv detalj na svom Instagram profilu i otkrila da je nakon dužeg vremena probala pivo.

Pevačica Edita Aradinović trenutno je u drugom stanju. Nakon raskida sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dete, Edita je na društvenim mrežama podelila zanimljiv detalj iz privatnog života. Naime, na svom Instagram storiju objavila je fotografiju čaše piva, uz napomenu da je posle dužeg vremena sebi dozvolila ovaj mali užitak.

- Ko hoće neka čestita. Prvo pivo posle dužeg vremena. I nemojte mi samo držati predavanja i tražiti netražene savete. Hvala - poručila je pevačica.

Foto: Instagram.com

Našao novu devojku

Kako pišu domaći mediji, on je navodno svega nekoliko dana nakon raskida sa pevačicom, viđen u društvu nove izabranice. Kako prenose mediji, nova partnerka Nenada Stevića je navodno iz Novog Sada. Njih dvoje, prema tvrdnjama izvora za Kurir, trenutno kriju vezu od očiju javnosti.Interesantno je da je Nenad Stević vest o raskidu podelio sa najbližim prijateljima dok je boravio na Tajlandu, putovanju na koje Edita Aradinović nije išla.

Foto: Instagram.com/editaaradinovic

Edita raskinula s ocem svog deteta

Podsetimo, Edita Aradinović stavila je tačku na emotivnu vezu sa partnerom Nenadom Stevićem. Kako je Kuri saznao iz izvora bliskih paru, njih dvoje su doneli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Autor: M.K.

