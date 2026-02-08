LEŽAO JE NA SNEGU 20 MINUTA, ISKRVARIO DO KRAJA: Jeziva ispovest Nade Topčagić o nezgodi svog sina na Jahorini

Sin Nade Topčagić, Miroslav Mikica Đorđević, doživeo je tešku nesreću 2010. godine na Jahorini. Nezgoda se dogodila tokom skijanja, kada je zadobio ozbiljne povrede. Prema rečima njegove majke, Mikica je gotovo dvadeset minuta ležao povređen na snegu, pre nego što je stigla ekipa za spasavanje.

Njegovo zdravstveno stanje bilo je izuzetno kritično, a lekari su ga čak dva puta vraćali iz kliničke smrti.

- Šta da kažem, ne daj bože nikom ono što sam ja doživela. Evo, sva se i danas naježim i suze mi krenu kada samo pomislim da sam mog Mikicu mogla da izgubim. Strašno je gledati da gubiš dete, a da si nemoćan. Strašno je kada znaš da je tvom detetu stalo srce, da je iskrvario i da ne znaš da li ćeš ga ujutru videti živog - započela je

- Ne znam kako sam ostala normalna i kako sam uspela da to preživim. Da li mi verujete da bih se momentalno ubila da mi je sin iskrvario i umro? Ne bih čekala ni minuta više, odmah bih sebi presudila. To je bilo u mojoj glavi, ako nema Mikice, neće biti ni mene. Ali eto, Bog nas je pogledao i hvala mu večno na tome. Moj sin je sada živ i zdrav, lep kao lutka, ljubi ga majka - govorila je pevačica.

- Dan kad se probudio iz kome slavimo kao njegov drugi rođendan. Ove godine biće tačno deset godina od toga. Strašno, ali kao što kažem, Bog je svemoćan i pomogao nam je i dao Mikici divnu decu, moje unučiće, koje volim najviše na svetu - prisetila se

- Doktor Slavko Ždrale, sa još dvojicom kolega dr Mirom Stojanovićem i dr Vjeranom Saratlićem spasili su život mom Miroslavu. Njih trojica su ga dva puta vraćali u život iz kliničke smrti. Sin mi je skoro sasvim iskrvario, srce mu je stalo, pa su mu non-stop dodavali nove jedinice krvi. Postojala je opcija da mu iseku desnu nogu, ali je dr Ždrale odlučio da to ne urade, već da pokušaju da spoje nerve, što su na kraju i učinili. Šta više da vam kažem, ti doktori su moji heroji, volim ih ko boga što su mi sina spasli. Ne volim o toj Jahorini da pričam, ali će mi ona biti urezana u glavu dok sam živa - otkrila je Nada.

Osim toga, nije zaboravila ni veliku podršku koju je u teškim momentima dobila od mnogih sa estrade.

Marija Šerifović se ponudila da pošalje helikopter

- Mariji ću biti zahvalna dok sam živa. Da nije bilo nje, ko zna šta bi bilo sa Mikicom. Svi su me zvali i nudili mi pomoć, Marinko Rokvić, Snežana Đurišić, Goca Božinovska, ali Marija Šerifović se ponudila da pošalje helikopter jer su policija i vojska zatajili. Kad se samo setim kako sam pevala i davala priloge policiji i vojsci, pa da mi tako vrate. Zato Mariji hvala na tom gestu. Mikijevo stanje danima je bilo nepromenjeno. Nekoliko nedelja nije osećao stopalo. Ne dao bog nikome ono što sam tada preživela. Nisam jela ni spavala. Nisam znala za sebe. Život mi se u sekundi pretvorio u pakao - otkrila je Nada Topčagić jednom prilikom za Srpski telegraf.

Mikica se u međuvremenu oženio i dobio dvoje dece, ćerkicu Mariju i sina Marka, na koje je baka veoma ponosna.

- Moji unučići su zlatni. Ne što su moji, nego zaista divna i kulturna deca. Mikica je mnogo dobar otac i veoma sam ponosna na njega - rekla je Nada.

Ima hobi da kopa po kontejnerima

Podsetimo, Nada Topčagić jedna je od naiskrenijih pevačica na domaćoj estradi. Pevačica odgovara na svako pitanje, a jednom prilikom je sama govorila o tome da ima "hobi" da kopa po kontenjerima.

- Prolazim ja pored jednog kontenjera i vidim jednu sliku. Razmišljam kako da nosim tu sliku, velika slika. Kako ću da nosim tu sliku, ogromna slika...Uzmem ja sliku stavim ispod kontenjera, pa odvedem Badžu (psa) da se prošeta kroz ceo grad, vratim se, uzmem sliku i odnesem je na procenu, a ona vredi 15.000 evra. Znaš ti kakve sam ja stvari uzela vrednih iz kontenjera. Pa to u svetu svi rade! Imam jednu kofu koju sam isto našla na istom mestu, kofa pravljena 1948. Ali ne skupljam ja svašta, odmah ja to vidim šta je dobro, a šta nije - rekla je Nada, a na pitanje Bokija šta je uradila sa tom slikom, odgovor je sve iznenadio:

- Prodali smo, za 15.000 evra. - odgovorila je Nada.

