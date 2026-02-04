NAS 20 JE SPAVALO U JEDNOJ SOBI, A ONDA SE VIŠE NIKAD NISMO OKUPILI! Tužna ispovest Bekija Bekića: Roditelji mu branili da peva, a siromaštvo će večno pamtiti

Pevač Beki Bekić progovorio je o teškom detinjstvu periodu kada su mu roditelji branili da se bavi muzikom, iako su živeli na rubu egzistencije.

Kako je istakao, njih 20 je živelo u jednoj sobi, odrastao je u porodici gde je bilo dvanaestoro dece, dok su njegovi roditelji usvojili i odhranili još šetoro dece.

- Velika porodica, a mala kuća. Živeli smo složno, koliko nas je bilo, živeli smo kao da smo imali osam soba, a mi smo u istoj sobi spavali. Bili smo maleni, ništa nam nije smetalo, sve je bilo kako treba. Nekada se i nije imalo, ali smo živeli skromno i lepo. Bili smo tada bliski i sada smo, jedno bez drugog ne možemo, stalno se čujemo. Nas je 12 dece koji smo rođeni, ne računam ovu decu koju su moji roditelji usvojili i odhranili, bilo ih je šestoro – rekao je Beki, prenosi Grand.

Nikad se nisu okupili više

Iako su se braća i sestre rasuli po svetu i danas vezani i stalno se čuju, ali se nikada nisu ponovo, svi zajedno, sastali za jednim stolom.

- Braći i sestrama sam predlagao da se mi sami bez žena i muževa okupimo bar jednom godišnje. Da možemo da se družimo, pevamo, plačemo, da se prisećamo detinjstva. Ali nikako, rasuli smo se po svetu i ne možemo nikako da organizujemo to – dodao je pevač.

Branili mu da peva

Na početku karijere njegovi roditelji protivili da se bavi muzikom, ali je on bio uporan.

- Ranije se to drugačije gledalo, da mi sin bude muzikant. Bilo je ono da se završi škola, od čega ćeš da živiš, a da muzika bude sporedno. Ja sam počeo u horu, pevao sam u kulturno umetničkom društvu i onda je to sve krenulo. Ovde sam u Beogradu upisao Višu ugostiteljsku školu, ali je nikada nisam završio. Počeo sam aktivno da se bavim muzikom i tako je ostalo – kazao je Beki, pa otkrio da su ga podržali tek kada su ga prvi put videli na televiziji.

- Nisu mi verovali da sam snimio prvu ploču. Pojavio sam se na „Hit paradi“ koju je gledala cela Jugoslavija i tada su me videli. Nisu mogli da veruju kada su me videli i onda su shvatili da je to sa muzikom kod mene ozbiljno – zaključio je on.

