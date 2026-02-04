SONJA LAZETIĆ ZAVRŠILA U BOLNICI: Oglasila se i otkrila šta joj se desilo: Godinama trpela nesnosne bolove... (FOTO)

AKTUELNO

Supruga bivšeg fudbalera Nikole Lazetića, Sonja Lazetić završila je u bolnici zbog problema sa rukom.

Ona je objavila fotografiju iz bolničkog kreveta, a u prvom planu je ruka u zavoju.

- Od 2022. godine niko nije mogao da mi postavi pravu dijagnozu i spasi me strašnih bolova koje sam konstantno trpela. Pre 7 dana Marko Đedović me odveo u kliniku gde mi odmah postavljaju dijagnozu i šalju na poslednji test koji je trebalo da utvrdi stepen oštećenja. Operacija je zakazana. Konačno buđenje bez bola u desnoj ruci. Spavala sam 13 sati bez prestanka. Sad ne mogu da dočekam operaciju leve šake - napisala je Sonja.

Podsetimo, Nikola i Sonja su se pre izvesnog vremena preselili na Avalu. Sonja je na društvenim mrežama ranije pokazala kako izgleda njen život daleko od gradske vreve.

- Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

- Imamo čak i deo šume u okviru imanja. Za Avalu smo se odlučili jer je relativno blizu grada, a opet ćemo tamo imati svoj mir - izjavila je pre par godina supruga proslavljenog sportiste koja je čini se jedva dočekala da se skloni od gužve i prepusti prirodi.

