OPERISAN SAVO PEROVIĆ! Pevač sav u zavojima: Rešio sam se organa! (FOTO)

Pevač i rijaliti učesnik Savo Perović nalazi se u KBC Zemun, gde je operisan zbog velikog problema. Operacija je obavljena jutros, a pevač je zadovoljan kako je sve proteklo.
Savo se oglasio na društvenim mrežama i pokazao da je sve do prepona u zavojima.
- Jutros sam konačno imao operaciju, rešio se jednog organa koji mi je pravio problem u funkcionisanju ishrane! Sve je super prošlo - napisao je on na Instagramu.
Pokazao je i da je prikačen na infuziju.
- I želim javno da se zahvalim KBC Zemun na divnoj nezi sestrama i doktoru! Idemo dalje! Sa muzikom se vraćamo od marta - dodao je Savo Perović.
Autor: M.K.