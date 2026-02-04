AKTUELNO

Domaći

OPERISAN SAVO PEROVIĆ! Pevač sav u zavojima: Rešio sam se organa! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač i rijaliti učesnik Savo Perović nalazi se u KBC Zemun, gde je operisan zbog velikog problema. Operacija je obavljena jutros, a pevač je zadovoljan kako je sve proteklo.

Savo se oglasio na društvenim mrežama i pokazao da je sve do prepona u zavojima.

- Jutros sam konačno imao operaciju, rešio se jednog organa koji mi je pravio problem u funkcionisanju ishrane! Sve je super prošlo - napisao je on na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Pokazao je i da je prikačen na infuziju.

- I želim javno da se zahvalim KBC Zemun na divnoj nezi sestrama i doktoru! Idemo dalje! Sa muzikom se vraćamo od marta - dodao je Savo Perović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Operacija

#Organ

#Savo Perović

#operisan

#pevač

#zavoji

POVEZANE VESTI

Domaći

Pevač Granda doživeo infarkt: Hitno operisan i priključen na aparate

Domaći

ĆERKA UČESNIKA ELITE JE VEOMA USPEŠNA: Godinama uspeva da se sakrije od očiju javnosti, završila je doktorske studije u Holandiji, a sada radi u Guglu

Domaći

Operisan sam da ne ostanem invalid: Oglasio se pevač nakon saobraćajke, otkrio potresne detelje: Bilo je kritično

Domaći

MI SMO SUDBINSKI VEZANI! Ivica Dačić se oglasio nakon što je Halid Bešlić završio u bolnici: Želim mu da pobedi bolest... (FOTO)

Domaći

Sesti na wc šolju i kupati se sam, stvari su koje nemaju cenu: Novo obraćanje Gastoza nakon što je izašao iz zatvora i stigao u Srbiju! Evo kada će pr

Domaći

Kakve sam BOLESTI izbegao, koliko ljudi je UMRLO dok sam bio unutra: Gastoz se vratio u Beograd, pa otvorio dušu o danima provedenim iza rešetaka na T