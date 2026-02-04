DOK SAM BILA TRUDNA, ŽIVELA SAM U ZABLUDI: Crnogorska pevačica optužila Milicu Todorović da je bila sa njenim suprugom dok su bili u braku

Milica Todorović bila je u vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji je prethodno bio u braku sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović.

Milica se tada našla u centru skandala, nakon što ju je Andrea Demirović optužila da je bila u vezi sa Milošem dok su ona i on još uvek bili u braku.

- Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - govorila je tada Andrea.- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima - govorila je ona tada za Blic.

Ubrzo nakon spekulacija, oglasila se i Milica Todorović koja je tada istakla da je prošla kroz golgotu zbog trača koji je kružio pre 10 godina.

– Miloš mi se desio slučajno, nisam to planirao. Ipak, volim kad sam u stabilnoj i harmoničnoj vezi jer me to ispunjava. Naša veza je veoma lepa – priča ona.

Postala mama

Podsetimo, kako saznaju domći mediji, Milica se porodila juče i na svet donela zdravog sina. Nakon rođenja bebe Todorovićeva se oseća odlično, a beba je dobila najvišu ocenu.Pevačici je ovo prvo dete, a svog partnera krije kao zmija noge.Todorovićeva nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.

