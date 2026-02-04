BOMBAŠKI NAPADI NA ESTRADU! Zdravku Čoliću bacili bombu na kuću, a on nije jedini: Maja Berović preživela horor, muzička zvezda bila u kući s gostima u momentu eksplozije, a njima spaljen studio (FOTO)

Mnogi pevači bili su svedoci pucnjava, tuča, a bombe su im bile bacane na kuće, čak i na automobile.

Da život pevača i pevačica nije nimalo lak, svedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima, ali i u njihovim kućama, od strane razbojnika. Mnogi pevači bili su svedoci pucnjava, tuča, bombe su im bile bacane na automobile i u kuće, na njih je nasrtano. Ovo su javne ličnosti sa estrade koje su preživele bombaške napade.

Zdravko Čolić

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju juče je bačena bomba. Uviđaj na licu mesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Podsetimo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i ćerkama uživa u luksuznoj vili na Dedinju. Popularni Čola živi u mirnom delu naselja sa suprugom Aleksandrom i ćerkama. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Maja Berović

Maja Berović preživela je dva incidenta u okviru kojih joj je jednom bačena bomba na kuću, a u drugom je pucano na njen automobil.

- Nadležni organi se ne bave tim slučajem, ni ovde, ni kod nas u Bosni. Ja sam imala dva napada i u Srbiji i u Bosni i misterija je nerazjašnjena, zapravo svi mi znamo ko stoji iza toga, to najverovatnije znaju i organi. Ja sada ne mogu ništa da tvrdim pravosnažno jer nemam nikakav legitiman dokaz, ali u principu se to zna, ali jednostavno mora da se ne zna - istakla je Maja za "Telegraf", da bi se zatim osvrnula na to da li je osećala strah u ovim momentima.

- Pa jesam. Jednostavno, kada doživite napad, sad konkretno opet smo došli na tu temu, te bombe, tog rešetanja i svega toga. Jednostavno, ko god bi to doživeo u svom životu, bio bi uplašen. Ja nikada nisam bila konfliktna ličnost, niti sam ikad bila u svađi sa nekim, a kamoli da uradim nešto da doživim metak u auto ili bombu u dvorište - dodala je Berovićeva.

- Bomba jeste bačena u zgradu pored, ali je bila namenjena meni. Da je sreće da se nije dogodilo, ali ako se već dogodilo žao mi je što nije u Austriji, jer bi počinioci bili tamo gde im je mesto. Policija me je kontaktirala posle toga. Naravno da jeste. Rade na slučaju i to je to - otkrila je pevačica.

- Nisam rekla na koga sumnjam. Znate kako, teško je okriviti nekoga kada nemate nijedan dokaz za to. To što je meni neko rekao u lice nešto, ja ni za to nemam dokaz da mi je taj neko rekao. Jednostavno, kada nemate dokaze za nešto, vi prosto ne možete nikoga da okrivite - priznala je Maja, a potom ispričala da li je prethodno bila upozorena da tako nešto može da se desi.

- Na neki način, da - bila je kratka Berovićeva.

Zorica Brunclik

Legenda narodne muzike Zorica Brunclik, uprkos hitovima i koncertima, sada već daleke 1997. godine na naslovnim stranama štampe našla se zbog bombaškog napada.

Kobne večeri, pevačica je u kući boravila sa tek pristiglim gostima, koleginicom Merimom Njegomir i Lidijom Habić, a eksplozija je, kako je pričala Brunclikova, donela šok i nemir, kao i da u prvim trenucima niko nije znao šta se dešava.

FM Play

Producentska kuća i studio "FM play", čiji su vlasnici su Filip Miletić i Miloš Roganović, takođe se našla na meti napada, a povređenih, na sreću, nije bilo. Kako su tada rekli medijima, materijalna šteta bila je ogromna, a hitmejkeri osiguranje nisu imali. Podsetimo, reč je o proslavljenim producentima tzv. aspirincima koji godinama uspešno sarađuju sa Severinom, Nedom Ukraden, Ministarkama...

Autor: M.K.