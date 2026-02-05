SEBI SAM KUPILA NOVI STAN, ENI I PEJI OSTAVLJAM OVAJ! Zlata Petrović progovorila o dolasku unučeta, pa priznala: Iznenadio me je Mikijev poljubac sa Kačavendom

Pevačica Zlata Petrović priznala je da je rekla "stop" nastupima i pevanju, te da je vreme da uživa. Ona je komentarisala i učešće starijeg sina Mikija u rijalitiju, te otkrila detalje odnosa mlađeg sina Jovana i snajke Ene.

Zlata Petrović nam je otkrila da je kupila je sebi mali stan u koji planira da se preseli, kada njen sin Jovan i buduća snaja Ena, odluče da podignu vezu na viši nivo i stvore porodicu.

- Već sam počela da pričam da sam donela odluku da ja više neću da idem da radim. Mislim da je dosta, radila sam 300 na sat, sad ovo što je ostalo, da malo uživam. Što se tiče nastupa, svadbica, znam neću, a ona me ljudi napadaju: “Kako, što, da li sam bolesna?” Živa sam i zdrava, samo eto, dosta je - kaže Zlata dodajući da je vreme da uživa sa sinom i budućom snajom:

- Ako Bog da da moj Jovan dobije bebicu, to bih najviše volela, malo da im pomognem i da budem srećna. Pošto imam dvoje unučića i od Jovana kad Bog bude rekao, malo se i družim sa drugaricama.

Zlatu smo pitali i kako joj se dopada buduća snaja i kako funkcionišu Ena i Peja.

- Sada je super sve, kako su se i pomirili, hvala Bogu da su super, slažu, putuju. Želim i da čestitam jednom mom drugaru rođendan. Enin sin Matija, njemu je rođendan, on je moj drug, ja njegova drugarica. Hoću da mu čestitam rođendan i poželim svu sreću ovog sveta.

Pevačica kaže da nema nikakve zamerke na sinovljevu izabranicu Enu.

- Nisam zahtevna žena, pokušavam da razumem sve, imala sam i ja svojih faza kad sam bila mlada i sve i svašta je išlo nekim redom. Izlaziš, luduješ, to je sve bilo normalno. Nisam zahtevna, prilagođavam se, a druga strana, u ovom slučaju Ena je toliko slična meni, energetski, slično putanjom smo mi išle kroz život. Toliko se razumemo, poklopile smo se. Ja ovde nisam bitna ni važna, bitno je da njih dvoje funkcionišu i vole, a što imamo ovakav odnos je samo bingo.

O odnosu sa bivšim mužem

Zoran Pejić Peja, Zlatin bivši muž je u nedavnom intervjuu za “Blic” otkrio da žali što nije imao stabilan brak, te da bez obzira na razvod, prema Zlati ima veliko poštovanje i ljubav, a Zlata deli njegovo mišljenje.

- Kada imate decu, muž, bivši vam dođe kao drugo dete. I ja njima isto tako. Lepo je što sam i sa Hasanom i Pejom super, kao porodica smo, samo što ne spavam sa njima u krevetu. Ako voliš svoju decu, ti treba sve da uradiš da nemaju druge očeve, to su im jedini očevi. Kako zabraniti nekome bilo šta? To je ljubav koju niko ne može da zameni. Ljudi kad se žene, udaju, misle da je to za ceo život, ali eto tako, desilo se, jedan i drugi brak. Tu smo jedni za druge kada nam zatreba bilo šta. Kada sam se u udavala za Peju i Hasana, vodila me ljubav. Ljudi se danas rastaju i posle 30-40 godina braka, ništa to nije novo. Ne treba biti sa nekim zbog dece.

Iako njen bivši Zoran Pejić Peja kaže da je spreman za novi brak, Zlata ne ostavlja prostora za tako nešto.

- Ne brak, ja sam tu stavila tačku. Svesna sam svih stvari, ostvarena sam i kao majka i kao baka, ne znam ja šta će do kraja života biti. Udaja sigurno ne, a da li ću se zaljubiti - nikad se ne zna. Polude babe (smeh). Mislim da ne, svako vreme ima svoje breme, poželimo neki naš mir, sad ako dođe neki čovek ja moram da razmišljam o nekoj njegovoj porodici koja je iza njega, ako čovek nema porodicu, a u zrelijim je godinama, onda je i to malo bezveze, ko zna kakav je ludak. Šta nam je suđeno, strašno verujem u sudbinu i Boga i ne možemo pobeći od toga.

Na javnoj sceni je uvek tip-top sređena, a kod kuće domaćica.

- Sad sam se skockala, ali da me vidite u kući sa četkama i metlom, to je sastavni deo. Ja sam u svojoj kući majka i baka, a za ovo moram da se nafrakam - rekla je Zlata kroz smeh.

O sinu Mikiju

Nije nepoznanica da je Zlati teško palo Jovanovo učešće u rijaliti programu "Elita", dok je kako kaže, sa drugim sinom Mikijem Dudićem drugačije.

- I mi smo bili u rijalitiju, bila je to drugačija koncepcija, ali kako ja njima da kažem da oni ne mogu, jer smo mi bili. Za Jovana mi je bila katastrofa, mislila sam da ću da stignem u neku ludnicu, mnogo sam se sekirala, to je bio prvi put da smo razdvojeni, nije bio samostalan da živi sam, da dođe neka teškoća da se sam izbori, mi smo kao roditelji uvek bili za njega. Miki je samostalan, ima dvoje odrasle dece, radi, svira, kafana ti je čudo. Tek počinje rijaliti, imaju oni još mnogo toga. Poznajem svoje dete, vidim kad je tužan, ali se to svima nama dešava, menja nam se raspoloženje u toku dana, a kod kuće smo, možemo da spavamo kad hoćemo, da jedemo koliko hoćemo. Jovan je imao tu vezu, bilo je burno - priča Zlata, a na pitanje kako komentariše varnice i poljubac između Mikija i Milene Kačavende kaže:

- Videli su ljudi to, bilo je neočekivano i nama je bilo neočekivano, ali je sve bilo fino, niko nije prešao granicu. Vidim da su sada u izolaciji. Poznavajući mog Mikija, neće prelaziti granice. Miki je malo konzervativan, ali opet kažem, ni on ne zna šta će se desiti. Ako je ljubav u pitanju, pa živela ljubav.

Zlata je uverena da njen sin neće preći granicu prijateljstva.

- Pa to prijateljstvo i te varnice, nisu oni to radili da nije bilo hemije, mislim da neće preći granicu zbog samog sebe, pa i zbog dece - rekla je Zlata, pa otkrila da li ona ima nešto protiv:

- Na kraju krajeva, slobodni su ljudi i on i Milena, ljudi koji iza sebe imaju decu, svoji su šefove i gazde, Miki je slobodan čovek, ne vidim ništa ružno i ako dođe do toga. Živela ljubav.

Kupila sebi stan

Ena i Peja su svili svoje ljubavno gnezdo i već nekoliko meseci žive zajedno, a Zlata priželjkuje da se što pre presele u stan u kom ona živi, jer je ona sebi kupila novu, manju nekretninu.

- Bila sam u stanu kod Ene i Peje, kako da ne, tako su oni odlučili. Ja bih što pre volela da odluče nešto ozbiljnije i da dođu, jer ja više ne mogu da budem u velikom prostoru. Ja sam sebi kupila stančić, pre tri godine, koji ima 35 kvadrata. Ovde je jako veliki prostor za mene, a za porodicu je super, kako Bog kaže. Jedva čekam da dođu unučić i da oni dođu u svoj stan, a ja da idem u 35 kvadrata, to obrišeš čas posla, imam terasicu. Milina.

Autor: M.K.