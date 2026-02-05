KO TO URADI, STIĆI ĆE GA KLETVA! Glumica rodila dete u petoj deceniji, povukla se iz javnost i evo kako sada izgleda: Kad sam saznala da sam trudna, nismo bili zajedno

Glumica Danijela Vranješ u 43. godini rodila je dete, a otvoreno je govorila o odnosu sa partnerom sa kojim je raskinula pre nego što je saznala da je trudna. Danijela se prilično povukla iz javnosti, a sada je na mrežama pokazala kako izgleda.

Danijela je pozirala u opuštenom izdanju - farmerkama i džemperu, a opisom je mnoge nasmejala.

- Ko zumira podočnjake stići će ga kletva - napisala je ona.

"Nisam se spremala da budem mama"

Danijela je jednom prilikom komentarisala reakciju ljudi na to što je postala majka u petoj deceniji.

- Ne razumem zbog čega se ljudi toliko iščuđavaju. Živim život kakvim žive i moje svetske koleginice. Sve one izgledaju bolje i mladolikije od mene, i rađaju decu ako hoće, ali samo kod nas se javne žene tretiraju kao čuda ako se porode kasno – objašnjava Danijela i dodaje da je Monika Beluči prvo dete takođe dobila u 43, a drugo u 48. godini.

- Nisam se spremala da budem mama. Nikada nisam ni mislila da ću to postati i ta tema nije me opterećivala. Družila sam se, putovala, živela rasterećeno i bez razmišljanja o tome hoću li se udati i imati dete. To je ljudima veliki kamen spoticanja. Mnoga deca rađaju se u pogrešnim vezama, jer se potomstvo i brak jure. Takođe, brojne divne veze su upropašćene jer parovi ne mogu da imaju decu, pa idu na vantelesne oplodnje, ženi se od hormona raspadne psiha, a zatim i odnos. Sve što je na silu, nije dobro - rekla je svojevremeno glumica.

- Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu - rekla je tada ona.

Autor: M.K.