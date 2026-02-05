MNOGI GA NISU PREPOZNALI: Pevač godinama nije bio u javnosti, a sad se slikao sa Cecom! Za njim su ludele sve žene!

Bata Zdravković sada je objavio sliku sa Svetlanom Cecom Ražnatović, te otkrio od kada datira njihovo prijateljstvo.

Za pevačem Batom Zdravkovićem ludele su žene. On je u javnosti ostao upamćen i kao sjajni imitator kada je zasmejavao svoje kolege, ali i naciju u čuvenom "Grandovom kabareu". Bata Zdravković sada je objavio sliku sa Svetlanom Cecom Ražnatović, te otkrio od kada datira njihovo prijateljstvo.

- Moja drugarica iz detinjstva - poručio je on.

Podsetimo, pevač je najveću popularnost stekao pesmom "Kako starim sve te više volim". Bata je bio i u trećoj sezoni "Farme", u kojoj se često sukobljavao sa koleginicom Vesnom Vukelić Vendi.

"Uzeo sam vreme da odmorim"

Zdravković decenijama je prisutan na muzičkoj sceni, a najveću popularnost stekao je hitom "Kako starim sve te više volim".

- Mislim da se jedno tri godine nisam slikao na TV-u, da stvarno baš me dugo nema. Uzeo sam sebi malo odmora, čak sam i ja primetio da me dugo nema, pa sam rekao da je vreme da se pojavim i podsetim ljude na sebe - rekao je Zdravković jednom prilikom.

"Neću da budem lažno skroman"

U svojoj bogatoj muzičkoj diskografiji može da se pohvali brojnim hitovima, mada danas tvrdi da mu nije lako da ponovo uđe u studio i odabere pravu pesmu.

- Da ne budem lažno skroman, ali za mene kažu kolege da sam toliko muzikalan da je to neverovatno, nemam apsolutni sluh kao Saša Matić, ali skoro... Ali interesantno je da ne umem da osetim pesmu na prvu. Mene bukvalno treba neko da posadi i kaže šta treba da snimim, Blizanac u horoskopu, šta da ti kažem. Čas mi se svidi, posle dva minuta ma ne, ovo je bljak, bezveze, čas ovako, pa onako. - rekao je i dodao:

- Volim i kad imitiram kolege, ali kad pevam svoju pesmu moram da budem prepoznatljiv po boji glasa i po načinu na koji se peva - izjavio je jednom prilikom.

O danima u zatvoru

Bata je otkrio da je proveo i godinu dana u zatvoru i prvi put progovorio o danima iza rešetaka.

- Zatvor je priča kad sam bio dete, bio sam nestašan i proveo sam u istom godinu dana. Živ čovek može sve da izdrži, bio sam mlad i lud, sad sam samo lud. Ne želim da se sećam. To je jedno zanimljivo iskustvo i škola. Moj deda je krstio jednog čoveka Dragana, on je naš kum i zaposlio se kao čuvar u zatvoru i on mi je bio čuvar i jednom sam otišao na kafu uveče, jer nisam mogao da spava i ostali su komentarisali kako drukam i onda više nisam išao uveče na kafe. Nisam imao privilegije, jel sam ja kriv što se kum zaposlio u zatvoru? Mnogo ljudi je bilo, jedan se ne kupa, drugom smrde noge, treći hrče i menjao sam spavaone i bio je jedan čuvar koji je voleo da mlatne pendrekom i jednom me je udario i ja skočim, a on mi kaže "kumče, otkud ti tu", zvao me je tako zbog kuma, a on prvo udara pa pita, ali sad mi je to anegdota i jako smešno, tad nije bilo - ispričao je Zdravković.

