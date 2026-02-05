Bila sam KAPETAN KUKA: Edita blista u trudnoći, a da li se sećate kako je izgledala na početku karijere, evo šta je sve promenila na sebi

Edita Aradinović uživa u blagoslovenom stanju, a mnogi na društvenim mrežama komentarišu kako se prolepšala.

Pevačica nikada nije krila da se podvrgla estetskim korekacijama, te je uvek ponosno isticala šta je promenila na sebi. Ono što se može primetiti, a što je Edita i sama pričala jeste to da je uklonila mladež sa svog lica iz zdravstvenih razloga.

- Na uklanjanje mladeža sam otišla zbog zdravlja. Dugo sam želela da to uradim i sada sam ga se konačno rešila. Lakše mi je. Ne brinem više hoće li se povećati i praviti mi probleme - izjavila je Edita za "Alo" tada.

- Ja nisam imala velik nos, imala sam kuku, bila sam kapetan Kuka - napisala je pevačica jednom prilikom na svom Instagramu.

Pored korekcije nosa i uklanjanja mladeža, pevačica je uvećala usne hijaluronom, ali je nakon nekog vremena odlučila da ih ukloni.

Prisetimo se, pevačica se nedavno odlučila i na potez uklanjanja tetovaža laserom, a sudeći po snimcima koje je objavila tada- nije bilo prijatno iskustvo.

Rastala se sa partnerom

Edita Aradinović trenutno je u drugom stanju. Nakon raskida sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dete, Edita je na društvenim mrežama podelila zanimljiv detalj iz privatnog života. Naime, na svom Instagram storiju objavila je fotografiju čaše piva, uz napomenu da je posle dužeg vremena sebi dozvolila ovaj mali užitak.

- Ko hoće neka čestita. Prvo pivo posle dužeg vremena. I nemojte mi samo držati predavanja i tražiti netražene savete. Hvala - poručila je pevačica.

Kako pišu domaći mediji, on je navodno svega nekoliko dana nakon raskida sa pevačicom, viđen u društvu nove izabranice.

Kako prenose mediji, nova partnerka Nenada Stevića je navodno iz Novog Sada. Njih dvoje, prema tvrdnjama izvora za Kurir, trenutno kriju vezu od očiju javnosti.

Interesantno je da je Nenad Stević vest o raskidu podelio sa najbližim prijateljima dok je boravio na Tajlandu, putovanju na koje Edita Aradinović nije išla.

Autor: N.B.