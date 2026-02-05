Orilo se za malog Bogdana: Porodica i prijatelji slavili rođenje sina Milice Todorović, kum se latio mikrofona, tetka najvesilija, a ona je pevala ponosnom tati na uvo (FOTO)

Pevačica Milica Todorović 3. februara postala je majka dečaka kome je dala ime Bogdan. Njena porodica i prijatelji sinoć su napravili proslavu u čast rođenja Bogdana, a pevačica je na svom Instagram profilu podelila delić atmosfere.

Na spisku zvanica našao se veliki broj Miličinih prijatelja i kolega. Atmosferu su do usijanja je dovela pevačica Katarina Živković, koja je stigla među prvima i odmah se latila mikrofona, kao i Miličin kum Stevan Anđelković, koji nije propustio priliku da zapeva za naslednika.

Iako su pevači bili zaduženi za muziku, titulu najveselijeg gosta ubedljivo je odnela Bogdanova tetka Jovana, Miličina rođena sestra. Inače, Milica sa njom u jednom periodu života nije pričala 5 godina.

- Imaš najveseliju sestru - pisalo je u objavi.

U jednom momentu je kako prenosi Blic, pevačica Katarina Živković zapevala pesmu "Anđele moj mali" Miličinom partneru na uvo, dok je on bio na video pozivu sa Milicom.

Pevačica Milica Todorović porodila se juče u privatnoj beogradskoj klinici, a pevačica je rodila sina.

Milica Todorović je na svet donela zdravog dečaka, a mama i beba se osećaju dobro nakon porođaja. Kako saznaje Blic, ona je svom nasledniku dala ime Bogdan.

Ime Bogdan je staroslovenskog porekla, nastalo spajanjem reči "Bog" i "dan" (od dati), što simbolizuje "od Boga danog", odnosno dar od Boga. Ovo muško ime često se davalo deci koju su roditelji dugo i željno očekivali, smatrajući ih božjim darom. Simbolizuje zahvalnost, blagoslov i duhovnu povezanost.

