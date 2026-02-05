Prva zajednička slika Milice Todorović i oca njenog sina: Zagrljeni uživaju u ljubavi (FOTO)

Milica Todorović trenutno proživljava najlepše dane svog života.. Pevačica uživa u prvim trenucima sa svojim sinom Bogdanom u porodilištu, gde majka i naslednik provode vreme upoznajući se i privikavajući jedno na drugo. Dok je Milica posvećena bebi, ponosni tata je odlučio da dolazak sina na svet obeleži velikim slavljem koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila izuzetno vesela, a slavlje je proteklo u znaku emocija, smeha i dobre muzike.

Jedna od Miličinih koleginica dostavila nam je fotografiju koja se pojavila na društvenim mrežama, a koju je objavila njihova zajednička prijateljica. Na toj fotografiji se po prvi put može videti otac Miličinog sina, koji je do sada uspešno izbegavao javno eksponiranje.

- Bili smo sinoć na slavlju i sve je bilo jako lepo, veselo i zabavno. Slavilo se rođenje sina, svi su bili vidno emotivni i srećni. Otac Miličinog deteta ne želi da bude deo javnog sveta, ali se vidi koliko je ponosan i ispunjen. Ne mogu da vam dostavim snimke jer će se znati od koga je, ali evo vam fotografija koju je prijateljica javno objavila i ponosnim roditeljima čestitala - rekla nam je estradan umetnica koja je zamolila za diskreciju.

I dok Milica dane provodi u porodilištu, okružena brigom lekara i podrškom najbližih, njeni prijatelji ne kriju da je pevačica nikada srećnija. Kako saznajemo, porodica s nestrpljenjem iščekuje da mama i beba uskoro izađu iz porodilišta i započnu novo poglavlje porodičnog života u toplini svog doma.



Autor: N.B.