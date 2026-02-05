PORODILA SE PINKOVA ZVEZDA: Na svet donela devojčicu, a tek da čujete koje joj je ime dala

Poznata pevačica Ina Gardijan koja se takmičila u Pinkovim zvezdama i njen partner Danilo Jovanović postali su roditelji devojčice kojoj su dali ime Hana.

Ovo kratko, ali značajno ime nosi bogatu simboliku i različita tumačenja porekla, od arapskog i hebrejskog do turskog i persijskog jezika.

Prema arapskom poreklu, Hana simbolizuje „pametnu i razumnu ženu“, „osobu punu znanja i vrlina“ i „ženu koja donosi sreću“. U hebrejskom jeziku, ime se povezuje sa „milostivošću“ i „Božijom milošću“, dok u turskom i persijskom označava „vladarku“, „caricu“ i „ženu kraljicu“.

Iako se ime Hana često vezuje za arapski jezik, istraživanja pokazuju da se ono pojavljuje i u starim turskim i persijskim spisima, kao i u nemačkoj i hebrejskoj tradiciji.

Inače, Danilo je iz imućne porodice i voli putovanja, a mnogi ga znaju i kao bivšeg momka manekenke Cece Živojinović. Oni su bili zajedno pre 9 godina, bili su u dugoj i ozbiljnoj vezi, a njihove zajedničke objave i dalje postoje na njegovom profilu.



Autor: N.B.