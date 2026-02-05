Ponosini tata roni suze: Kaća Živković zapevala na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović, pevačica ih gledala na video pozivu pa i ona zaplakala (VIDEO)

Na proslavi povodom rođenja sina prvenca Milice Todorović, malog Bogdana, atmosfera je bila ispunjena emocijama, radošću i muzikom, baš onako kako i dolikuje jednom ovakvom posebnom povodu. Među zvanicama se našla i pevačica Katarina Živković, koja se u jednom trenutku večeri dohvatila mikrofona.

Naime, Katarina je uzela mikrofon i, pred okupljenima, odlučila da se direktno obrati svojoj Cimi, s kojom je u mladosti delila i stan i brojne uspomene.

Ona je Putem video poziva, preko mobilnog telefona koji je u rukama držao ponosni otac malog Bogdana, Katarina je svojoj Cimi otpevala pesmu „Anđele moj mali“. Emocije su preplavile sve prisutne, a suze su pustili i ponosni mama i tata.

- Samo za moju Cimi i zeta, nemoj zete da plačeš, idemo veselo - rekla je Katarina.

Ipak, kako su istakli prisutni, bile su to suze radosnice. Sreća zbog Bogdanovog dolaska na svet bila je jača od svega, a dirljiv trenutak dodatno je ulepšao veče koje će porodica i prijatelji dugo pamtiti. Slavlje se nakon toga nastavilo u veselom ritmu, do ranih jutarnjih sati.

Autor: N.B.