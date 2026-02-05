Zbog njega nije pričala sa sestrom: Na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović bio muškarac kojeg je pevačica tužila za prevaru (FOTO)

Pevačica Milica Todorović porodila se pre dva dana i na svet donela dečaka Bogdana. Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, organizovao je proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Na slavlju su najveseliji bili kum Stevan Anđelković i Miličina sestra.

Na snimcima koji su postavljani na društvenim mrežama vidi se kako Miličina starija sestra Jovana uživa sa svojim mužem zbog kojeg je pre nekoliko godina navodno bila u narušenim odnosima upravo sa sestrom.

Naime, Milica je 2019. zeta tužila zbog prevare, brujali su tada mediji, ali je sada među njima sve u najboljem redu.

Podsetimo, Milica je zeta zbog novca bez kojeg je, navodno njegovom krivicom, ostala tužila, a zbog zeta je tada bila u lošijim odnosima i sa sestrom. Pevačica je ušla u sukob sa zetom, koji joj je godinama bio menadžer i najbliži saradnik. Kako se navodilo, Milica je pokrenula tužbu protiv njega zbog sumnje da ju je opljačkao i da joj je uzeo više od 60.000 evra, koje je tada namenila za kupovinu stana.

Posle skoro 14. godina otkrila da je prošla kroz težak period života, te da je u međuvremenu izgladila odnose sa sestrom.

- Jesmo. Mediji su naduvali tu priču, mada moram da priznam da koliko ima neistine, toliko ima i istine u svemu što se pisalo. Za mene je to baš komplikovana i bolna tema, jer čovek ne očekuje da ga neko blizak izda u bilo kom smislu. Međutim, ja na to gledam iz drugog ugla - rekla je pevačica za magazin "Story".

Kako se pisalo 2020. godine Milica je kupila luksuzan stan na Novom Beogradu za koji je dala 180.000 evra, a nekretnina ima 60 kvadrata.

Autor: N.B.