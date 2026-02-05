Evo kako izgleda otac deteta Milice Todorović: Mesecima se pričalo o njemu, a pevačica ga je vešto krila od javnosti! (VIDEO)

Milica Todorović trenutno proživljava najlepše dane svog života.. Pevačica uživa u prvim trenucima sa svojim sinom Bogdanom u porodilištu, gde majka i naslednik provode vreme upoznajući se i privikavajući jedno na drugo. Dok je Milica posvećena bebi, ponosni tata je odlučio da dolazak sina na svet obeleži velikim slavljem koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži prijatelji i članovi porodice. Atmosfera je, prema rečima prisutnih, bila izuzetno vesela, a slavlje je proteklo u znaku emocija, smeha i dobre muzike.

Njemu je u jednom momentu Milicina prijateljica i koleginica Katarina Živković na uvo zapevala pesmu "Anđele moj mali" dok je MIlica bila na video pozivu, a ponosni roditelji su zaplakali.

Ponosni tata je igrao cele večeri i nazdravljao sa gostima, a kako ga je Milica vešto krila od javnosti, on se prvi put pojavio u javnosti, a u nastavku pogledajte kako on izgleda.

Autor: N.B.