Marija Mikić se zvanično razvela: Pevačica potpisala papire i otkrila da ne želi da se vraća u prošlost

Marija Mikić zvanično se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece.

Pevačica je potpisala papire, a tim povodom se oglasila za domaće medije i istakla da je za nju to završena priča.

- Što se toga tiče, ništa ne bih dalje komentarisala. To je za mene završena priča. Neću da se vraćam u prošlost, to je to - rekla je kratko Marija Mikić.

Podsetimo, Marija Mikić stavila je tačku na brak sa Jovanom Pantelićem sa kojim je dobila dvoje dece, a nedavno je prvi put otvorila dušu o razvodu i iznela detalje njihovog odnosa.

Naime, Marija je tada naglasila da su i njoj i njenom bivšem suprugu deca na prvom mestu i da su zbog njih ostali u korektnim odnosima, i da rastanak nije lak, ali da vremenom sve prođe.

- Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu decu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje - rekla je Marija na TV Adria.

Ona je otkrila i da je potražila stručnu pomoć kako bi se lakše nosila sa čitavom situacijom.

- Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje dece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Deca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama.

Autor: N.B.